В Україні майже на 50% подорожчали молокопродукти

У першій декаді грудня зросли ціни практично на всі молокопродукти.

Про це повідомляє експерт ДП «Держзовнішінформ» в огляді «Товарний монітор. Кон`юнктура» №46.

За повідомленням, подорожчання пов`язано, в першу чергу, з сезонним чинником, коли об`єми виробництва молока низькі, пропозиція молочної сировини недостатня, а запаси готових молокопродуктів незначні.

Зокрема, в першій половині грудня внутрішня ціна на СЦМ зросла, в порівнянні з середньою листопадовою ціною, на 40% і складає 30–40 грн./кг. Середня ціна на СОМ склала 37 грн./кг, що на 48% більше, ніж в листопаді цього року. Ціни на масло зросли на 10,5% в порівнянні з листопадом і складають 43,1 грн./кг.

Також спостерігалося зростання експортних цін на молокопродукти.

Згідно з даними виробників, експортні ціни на СОМ в першій декаді грудня склали 4,2–4,8 дол. США/кг, що на 60% вище, ніж в листопаді. Експортні ціни на СЦМ, в порівнянні з листопадом, в першій декаді грудня зросли на 56% і складають 4,6–5,0 дол. США/кг.