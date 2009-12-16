У Житомирі відкрили ярмарок продукції місцевих виробників

У Житомирі відкрили постійний ярмарок-продаж сільгосппродукції місцевих товаровиробників за цінами, що нижчі від ринкових.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі Житомирської міськради.

У повідомленні уточнили, що такі ярмарки раніше проводили в Житомирі за ініціативою влади у вихідні та свята. На ярмарках житомиряни могли придбати продукцію аграріїв регіону за нижчими цінами, завдяки звільненню виробників від ринкового збору.

Тепер постійний ярмарок почав роботу в рамках міської програми допомоги пенсіонерам і малозабезпеченим "Турбота". Продукцію продаватимуть у торговому майданчику на проспекті Миру 8/10.

Ярмарок працюватиме з середи до п`ятниці з 8 ранку.