Мінімальна ціна на ігристі вина має бути не менша 20 грн. за пляшку
Стверджують виробники
Виробники виступають за встановлення мінімальної ціни на ігристі вина на рівні не менше 20 грн. за пляшку.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції в Києві виконавчий директор Київського заводу шампанських вин (КЗШВ) «Столичний» Валерій РОМАНСЬКИЙ.
За словами заступника директора з продажу та маркетингу КЗШВ Юрія НАУМЧУКА, в магазинах почав з`являтися дешевий продукт, розрахований на масового споживача, який переживає важкі часи. "Ми намагаємося з цим боротися... доводити за допомогою простої арифметики, що справжнє шампанське не може коштувати дешевше 20 грн. (за пляшку – УНІАН)», – сказав Ю.НАУМЧУК.
В.РОМАНСЬКИЙ додав, що виробники ігристих вин ініціюватимуть введення мінімальних цін через Українську асоціацію виробників ігристих вин.
Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України ввів з 15 листопада 2008 року мінімальні роздрібні й гуртово-відпускні ціни на алкоголь українського виробництва. Пізніше були введені мінімальні ціни на вина.