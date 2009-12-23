Що українці хотіли б отримати в подарунок від Діда Мороза?

Більшість українців у «подарунок від Діда Мороза» бажає отримати здоров’я.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані сьогодні на прес-конференції в Києві за результатами опитування Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка оприлюднила голова правління цього закладу Ольга БАЛАКІРЄВА.

За її словами, серед матеріальних цінностей найчастіше згадували гроші – 18% респондентів; автомобіль – 8%; побутову техніку – 7%, стабільність в житті, надію на краще життя, парфуми, косметику; одяг, взуття – по 5%; будинок, квартиру, солодощі, здійснення мрій, гарний настрій – по 4%; іграшки, добробут в родині, оплату відпочинку, поїздки, туристичні путівки – по 3%; алкоголь та “нормального, чесного, гарного Президента” – по 1%.

Водночас, як зазначила О.БАЛАКІРЄВА, більшість опитаних (40%) вважає, що в наступному році матеріальне становище їхньої родини не зміниться. Натомість 26% респондентів сподіваються, що добробут дещо покращиться, і 9% - трохи погіршиться.

Крім того, значна кількість українців (70,6% опитаних) планують зустріти Новий рік вдома, у колі сім’ї; 13,8% - піти у гості; 0,7% - зустрічатимуть Новий рік в Україні і 0,3% - за кордоном.

Масштабне національне соціологічне дослідження проводили 11-18 грудня. Було опитано 10423 респонденти віком від 18 років в усіх областях України, а також в АР Крим та Києві. Дослідження проводили у 114 містах, 67 селищах міського типу та 327 селах методом індивідуального інтерв’ю за місцем проживання. Приблизна похибка вибірки не перевищує 2%.