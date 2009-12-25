На Полтавщині міліція вилучила 700 незаконно вирубаних ялинок

У Полтавській області міліція за 5 днів затримала за адміністративні правопорушення, пов`язані з вирубкою і реалізацією ялинок, 37 чоловік і вилучила близько 700 ялинок

Про це УНІАН повідомила інспектор Відділу по зв`язках з громадськістю Головного управління МВС України в Полтавській області Алла КВІТА.

За її словами, на території Полтавської області з 21 грудня міліцією проводяться загальнодержавні оперативно-профілактичні заходи під умовною назвою "Ялинка". До участі в операції з попередження порушень природоохоронного законодавства під час заготівки новорічних ялинок залучено міліцію у справах дітей, міліцію громадської безпеки, адміністрації навчальних закладів, служби у справах дітей держадміністрації, органи освіти і науки, громадськість.

«Вже за такий короткий термін проведення операції міліціонери встигли відпрацювати близько двохсот ринків і торгових майданчиків області, перевірити близько 900 транспортних засобів. Загальна кількість осіб, затриманих за адміністративні правопорушення, пов`язані з вирубкою і реалізацією хвойних дерев, становить уже 37 чоловік. Усього ж міліцією вилучено близько 700 хвойних дерев на суму 27 тис. 706 грн.», - сказала А.КВІТА.

Як приклад вона навела вирубку в Кобеляцькому районі 325 молодих сосен. Пізніше міліціонерами було встановлено, що крадіжку сосен здійснив 40-річний уродженець міста Кобеляки. Під час проведення огляду в ангарі останнього було вилучено 632 молоді сосни. За даним фактом порушено кримінальну справу за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка).

У Лубнах міліціонерами був затриманий 30-річний житель села Засулля Лубенського району. Чоловік здійснював торгівлю з рук ялинками без відповідних документів. За правопорушення на нього було складено адміністративний протокол за статтею 159 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення правил торгівлі на ринках).