Держспоживстандарт забракував 39% новорічних прикрас

Протягом IV кварталу 2009 року Держспоживстандарт перевірив 197 суб`єктів господарювання, які реалізовували новорічні прикраси та електричні гірлянди. У 176 виявлено порушення (89,3%). З перевірених у роздрібній торгівлі 77,8 тис. новорічних прикрас та електричних гірлянд забракували та зняли з реалізації 30,2 тис. одиниць (38,8%).

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

Повідомляють, що продукцію бракували та знімали з реалізації через: відсутність інформації про товар (64,5%), відсутність супровідних документів щодо якості та безпечності продукції (50,6%), невідповідність вимогам нормативних документів (20,8 %).

Більшість ялинкових прикрас та електричних гірлянд не мали відповідного маркування (відсутня інформація про найменування та адресу виробника, дату виготовлення, зазначення НД).

Імпортні ялинкові прикраси на українському ринку супроводжуються інформацією, яка викладена, зазвичай, лише мовою виробника, що є порушенням чинного законодавства.

Зазначають, що встановлено непоодинокі факти реалізації електричних гірлянд без документів, які засвідчують їхню якість та безпечність. Така продукція може становити загрозу для здоров`я і життя громадян, найперше дітей.

За виявленні порушення під час реалізації товарів новорічного асортименту наклали штрафів на загальну суму 48,4 тис. грн.