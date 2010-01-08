Ціни на харчові продукти у грудні зросли на 10%

В Україні інфляція у грудні 2009 р. по відношенню до листопада становила 0,9%, з початку року (до грудня 2008 року) – 12,3%. У січні–грудні 2009 року порівняно з аналогічним періодом 2008 року інфляція становила 15,9%.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики.

Згідно з повідомленням Держкомстату, ціни на харчові продукти і безалкогольні напої у грудні 2009 р. до грудня 2008 р. зросли на 10,9% (у січні-грудні 2009 р. до січня-грудня 2008 р. - зросли на 11,9%), зокрема на харчові продукти - на 10% (до січня-грудня 2008 р. - на 10,9%), хліб і хлібопродукти - на 8,3% (12,6%), зокрема на хліб - на 9,9% (13,9%), макаронні вироби - на 7,6% (12,2%), кондитерські вироби з борошна – 12% (16,3%), м`ясо і м`ясопродукти - на 6,2% (11,8%), рибу і рибопродукти - на 14,1% (25%), молоко, сир і яйця - на 9,4% (8,9%) (зокрема на молоко - на 16,6%, сир і сир твердий - на 11,6%, на яйця – знизилися на 6,3%), на масло і жири – зросли на 14,2% (7,9%), зокрема на масло вершкове - зросли на 35,4%, олію соняшникову – на 11,7%, на інші харчові тваринні жири – на 1,4%.

Ціни на фрукти у грудні 2009 р. до грудня 2008 р. зросли на 1,3% (у січні-грудні 2009 р. до січня-грудня 2008 року зросли на 12,8%). На овочі ціни знизилися на 5,5% (у січні-грудні 2009 р. до січня-грудня 2008 г.– знизилися на 18,3%), зокрема на картоплю – знизилися на 16,6% (знизилися на 11,4%). На цукор - зросли на 83,9% (40,5%), кондитерські вироби цукристі - на 23,5% (21,8%).

Ціни на фрукти у грудні 2009 р. до грудня 2008 р. зросли на 1,3% (у січні-грудні 2009 р. до січня-грудня 2008 року зросли на 12,8%).