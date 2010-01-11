Компанія Danone і надалі випускатиме мінеральну воду

Danone має намір і надалі випускати бутильовану мінеральну воду, незважаючи на різкий спад продажів на ринках розвинених країн. Компанія розливає воду під брендами Evian і Volvic. На їх частку припадає близько 18% від загального об`єму продажів компанії.

У 2008 році - початку 2009-го на розвинених ринках зафіксовано різке падіння продажів. Ряд фінансових аналітиків наполягали, що Danone краще продати свої бренди бутильованої води і зосередитися на йогуртах і дитячому харчуванні.

Як повідомляють, остаточне рішення ухвалив голова Danone Франк РІБО. Він дав зрозуміти, що не має наміру відмовлятися від виробництва бутильованої води, оскільки стратегія компанії передбачає наповнення портфеля брендів корисними для здоров`я товарами. Крім того, в компанії вирішили підвищувати продаж не збільшенням цін, а за рахунок об`ємів.

Спад продажів води на ринках США і Європи спостерігається не тільки в Danone, але й в інших великих виробників, таких як Nestlе (власник торгових марок Vittel, Perrier і Poland Spring) і PepsiCo (ТМ Acquafina). Частину споживачів перейшли з брендової бутильованої води на безалкогольні напої і воду з-під крана.

Проте, в Danone бачать ознаки пожвавлення ринку. Після спаду в кінці 2008 року і першій половині 2009 року, продаж води в третьому кварталі зріс на 4,6% в ціновому вираженні (об`єми проданого збільшилися на 9,8%). За підсумками четвертого кварталу очікується зростання приблизно на 3%.

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