У чотирьох областях України знеструмлено 244 населених пункти

Сьогодні вночі через дощ та мокрий сніг, пориви вітру і через спрацювання автоматичних систем захисту ліній електропередач у чотирьох областях України були знеструмлені 244 населених пункти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, у Житомирській області знеструмлено 92 населених пункти, у Волинській – 75, у Чернігівській – 53, у Рівненській – 24.

На місцях працюють бригади обленерго.