«Тернопільводоканал» ініціює підвищення тарифів на 25%

Комунальне підприємство «Тернопільводоканал» ініціює підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення на 25%.

Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник планово-економічного відділу КП «Тернопільводоканал» Любов ПЕКАР, це зумовлено нерентабельністю нинішніх тарифів.

«З початку минулого року зросли та продовжують зростати ціни на пально-мастильні матеріали, електроенергію, металопродукцію, заробітна плата. Тільки завдяки впровадженню на підприємстві ряду енергозберігаючих технологій, значній економії, а також вчасному розрахункові переважної більшості абонентів нам вдається продовжувати надавати послуги», - сказала Л.ПЕКАР.

За її словами, клопотання щодо перегляду тарифів «Тернопільводоканал» подав до виконкому Тернопільської міської ради в листопаді 2009 року. «Наразі триває процес отримання висновків від різних уповноважених органів про економічну обгрунтованість розрахунків нових тарифів», - пояснила Л.ПЕКАР.

Вона не виключає, що тарифи на водопостачання у Тернополі можуть зрости вже у лютому.

Наразі за метр кубічний води та стоків населення платить 4 грн. У разі підняття тарифів 1 м куб води та стоків коштуватиме 5 грн.

Востаннє тарифи на водопостачання та водовідведення змінювали у Тернополі в лютому 2008 року. Тоді тарифи для населення зросли на 31%, для бюджетних організацій – на 44%.