Податківці затримали партію контрабандних цигарок

Співробітники податкової міліції та СБУ затримали партію контрабандних цигарок на суму 900 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової адміністрації України, зокрема, правоохоронці під час проведення спільних заходів на автошляху „Київ-Ягодин” зупинили вантажний автомобіль, який, згідно з документами, перевозив партію кондитерських виробів від луганської фірми до Польщі.

Водночас замість солодощів у причепі вантажівки виявилися 150 тис. пачок цигарок на суму 900 тис. грн. У зв’язку з невідповідністю товарно-супровідним документам автомобіль із вантажем було затримано для подальшого проведення перевірки.

Згідно з висновком фахівців, марки акцизного збору, наклеєні на пачках, були підробленими. Відтак тютюнові вироби та вантажний автомобіль, вартість якого становить 400 тис. грн., вилучено.

Встановлюються особи, причетні до цієї оборудки. Порушено кримінальну справу, триває слідство, поінформували в ДПАУ.