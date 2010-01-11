«Оболонь» підтримала «Зелену хвилю» в Україні

Компанія «Оболонь» виступила соціальним партнером міжнародної організації AIESEC в рамках великомасштабного екологічного проекту «Green Rush» (зелена хвиля), заходи якого відбувалися протягом грудня 2009 року. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Протягом грудня 2009-го міжнародна організація AIESEC реалізовувала проект «Green Rush», що включав проведення екологічних конференцій, освітніх програм, просвітницьких акцій. Усі заходи проекту були направлені на втілення знань з екологічної відповідальності у повсякденне життя української молоді. А 19 грудня 2009 відбулась заключна екологічна конференція у Києві. Теми, які обговорювалися, – ефективність збереження та повторного використання ресурсів; роздільний збір відходів; сучасні енергозберігаючі технології на прикладі компанії «Оболонь».

«Green Rush» стала першою «зеленою» ініціативою міжнародної організації AIESEC. Дуже приємно, що вона відразу була підхоплена корпоративним сектором, а ще приємніше те, що компанія «Оболонь» як соціальний партнер проекту підтримала нас новими ідеями, а також вселила надію в учасників нашої конференції, показавши, що національні компанії сьогодні йдуть в ногу з часом, запроваджуючи екологічні технології у себе в роботі та на виробництві», – зазначила керівник екологічного проекту «Green Rush» Тетяна КАШЕВКО.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Оболонь» – провідний національний виробник пива, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, мінеральної води. До складу корпорації входять головний завод у Києві та 9 підприємств у регіонах України.

Основні бренди: «Оболонь», «Magnat», «Bitburger», «hike premium», «Оболонь BeerMix», «Zibert», «Десант», «Живчик», «Frest», «Прозора». Продукція компанії експортується у 33 країни світу.

AIESEC – це найбільша в світі міжнародна громадська молодіжна організація, яка надає можливість молодим людям розвинути в собі лідерські, професійні і персональні якості для того, щоб позитивно впливати на суспільство. АIESEC співпрацює з більш ніж 3 500 організаціями та компаніями у 107 країнах світу.

Міжнародна організація AIESEC була заснована у 1948 р. й представлена в 107 країнах, об`єднує 40 000 тудентів і випускників з 1 700 вищих навчальних закладів. AIESEC в Україні існує з 1994 року, об`єднує більш ніж 700 студентів з 45 вищих навчальних закладів.