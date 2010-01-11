Міносвіти відкрило гарячу лінію

Сьогодні в Міністерстві освіти і науки розпочав свою роботу консультативний телефон „Зимова екзаменаційна сесія 2009/2010 навчального року”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міністерства, гаряча лінія МОН забезпечуватиме належний контроль за проведенням зимової екзаменаційної сесії 2009/2010 навчального року у вищих навчальних закладах, організацію прийому громадян. Це сприятиме оперативному реагуванню на можливі факти порушень чинного законодавства про вищу освіту, зазначили в Міносвіти.

Консультаційний телефон за номером (044) 486-27-21 діятиме до 26 лютого 2010 року.