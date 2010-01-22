Експерти прогнозують 13-15% зростання виробництва вина

Директор асоціації «Виноградарі і винарі України» Сергій ПЕТРЕНКО прогнозує 13-15-відсоткове зростання виробництва вина в 2010 р. за умови стабільної законодавчої політики.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі асоціації, посилаючись на слова керівника.

«Якщо істотно не зміниться законодавча політика, ми очікуємо збільшення в 2010 році об`єму виробництва готових вин на 13-15% в порівнянні з 2009 роком», - відзначив С. ПЕТРЕНКО.

Крім того, прогнозують зростання продажів в нижньому та середньому цінових сегментах. «Ми прогнозуємо збільшення об`ємів продажів в нижньому ціновому сегменті на 15-20% до аналогічного періоду 2009 року, при цьому якість вин буде набагато вища; в середньому ціновому сегменті прогнозуємо незначне збільшення продажів на внутрішньому ринку - до 5%», - відзначив фахівець.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, об`єми переробки винограду на виноматеріали підприємствами України в 2009 р. склали 421,2 тис. тонн, що на 35,7 тис. тонн, або на 9% більше, ніж в 2008 р. Було виготовлено 31,1 млн. дал. виноматеріалів, що на 4,5 млн. дал, або на 17% більше, ніж в 2008 р.