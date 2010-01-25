Одеська міськрада затвердила програму соціальної підтримки бідних

Одеська міська рада затвердила програму соціальної підтримки бідних жителів міста.

Як передає кореспондент УНІАН, у рамках програми у поточному році передбачено виділити для підтримки соціально незахищених верств населення у поточному році 157 млн. грн.

За словами директора Департаменту праці і соціального захисту міськради Олени КИТАЙСЬКОЇ, яка виступила на сесії, «мерія надасть допомогу 100 тисячам городян, які користуються «Соціальною карткою одесита». Зокрема одержать надбавку до пенсій у розмірі 250 грн. члени Одеського відділення Національної спілки письменників України, які потребують фінансової підтримки».

Також депутати міськради затвердили програму підтримки інформаційної сфери Одеси на 2010 рік.

Як наголосила директор Департаменту фінансів міськради Світлана БЕДРЕГА, мерія своєчасно проводить розрахунки з «бюджетниками», 15 млн. грн. виділено для розрахунків із зарплати працівникам комунальних підприємств.

Крім того, на сесії затверджено план діяльності міськради у поточному році, зокрема підготовку програми реконструкції ліфтового господарства, проектів регуляторних актів, вирішено продати за 19 млн. грн. ділянку землі заводу "Стальканат", на якому розміщені виробничі площі, а також сформувати вісім бригад для ямкового ремонту міських доріг, зруйнованих цією зимою через складні погодні умови.

У черговий раз депутати міськради не підтримали ініціативу депутата від Партії регіонів Олексія ГОНЧАРЕНКА щодо дострокового припинення повноважень міського голови Одеси Едуарда ГУРВІЦА. Цю пропозицію підтримали лише 4 члени міськради, 27 - висловилися «проти», а 61 депутат не взяв участі у голосуванні.