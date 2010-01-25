На Кіровоградщині рівень злочинності зріс на понад 30%

Протягом 2009 року рівень злочинності в Кіровоградській області збільшився на 33,6%, порівняно з попереднім роком, всього було зареєстровано майже 9,8 тис. злочинів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури області.

Зокрема, торік на Кіровоградщині кількість скоєних крадіжок зросла в 2,5 разу або 2,7 тис., також збільшилася кількість грабежів (на 62%) і розбоїв (на 79%).

Зросла кількість злочинів, вчинених у стані алкогольного сп’яніння (на 32%), рецидивна злочинність (на 17%) та групова злочинність (на 22,2%). Вперше за останні декілька років в області зросла підліткова злочинність (502 проти 447 злочинів).

Водночас, за рік правоохоронцями менше зафіксовано злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, випадків хуліганства та ДТП зі смертельними наслідками.

За інформацією прокуратури, в минулому році зменшились темпи розкриття карних проявів. Нерозкритими залишилося 3,8 тис. злочинів, з яких майже половина - тяжких та особливо тяжких.