У Дніпропетровську відкрили пункти обігріву громадян
11:35, 25 січня 2010Права споживачів
0 0
Аби захистити людей від морозів
У Дніпропетровську через сильні морози в районі залізничного вокзалу та в лівобережній частині міста відкрито пункти обігріву та гарячого харчування для громадян.
Як повідомили УНІАН у прес-службі міського голови Дніпропетровська, безкоштовні пункти працюватимуть цілодобово. Вони розраховані, насамперед, на безпритульних громадян.
Крім того, в усіх великих мікрорайонах обласного центру встановлено 14 наметів, де жителі міста можуть отримати гарячий чай.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter