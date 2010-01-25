У Дніпропетровську відкрили пункти обігріву громадян

У Дніпропетровську через сильні морози в районі залізничного вокзалу та в лівобережній частині міста відкрито пункти обігріву та гарячого харчування для громадян.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міського голови Дніпропетровська, безкоштовні пункти працюватимуть цілодобово. Вони розраховані, насамперед, на безпритульних громадян.

Крім того, в усіх великих мікрорайонах обласного центру встановлено 14 наметів, де жителі міста можуть отримати гарячий чай.