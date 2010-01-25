У Китаї знову продають молоко з меламіном

Новий скандал з отруєним молоком розгорається в Китаї: на полицях провінції Гуйчжоу виявили молочні продукти з речовиною меламін, що викликає враження нирок.

Про це повідомила в понеділок, 25 січня, урядова служба новин Чжунго ван, передає РІА Новини.

У 2008 році в КНР від отруєного меламіном молока постраждали більше 300 тисяч малюків, шість дітей загинуло. Тоді все неякісне молоко відкликали з ринку.

"Проте, на гуртових складах збереглася достатня кількість меламіновмістимого сухого молока. Коли скандал затихнув, гуртовики знову почали поставляти його на ринок", - сказав екс-голова гуандунської асоціації молоковиробників Ван ДІНМЯНЬ.

Дійсно, випадки продажу отруєних меламіном молокопродуктів були зафіксовані в минулому місяці в провінціях Сичуань і Цзянсу. Щодо цих інцидентів проводять розслідування. Про нові випадки отруєння людей неякісним продуктом поки не повідомляють.

Як стало відомо у вересні 2008 року, токсична речовина меламін додавалася виробниками в сухе молоко, щоб сфальсифікувати кількісний аналіз на вміст білка. Забруднений молочний порошок потім йшов на виробництво дитячих сумішей і деяких інших продуктів. Внаслідок отруєння меламіном близько 300 тисяч дітей захворіли на сечокам`яну хворобу, щонайменше, шестеро з них померли.

Звинувачення у цій справі було пред`явлено 21 члену адміністрації компанії Sanlu, яка виготовляла забруднене молоко. Муніципальний суд міста Шицзячжуан у північнокитайській провінції Хебей у січні 2009 року засудив 19 із них до різних термінів ув`язнення, а двох – до страти. Sanlu, яка була найбільшим постачальником сухого молока в Китаї, після скандалу з меламіном збанкрутіла.

24 листопада були страчені Чжан ЮЙЦЗЮНЬ (Zhang Yujun), який за період із липня 2007 по серпень 2008 року виготовив понад 770 і продав понад 600 тонн білкового порошку з меламіном, і Ген ЦЗІПІН (Geng Jinping), який виготовляв на основі цього порошку сухе молоко й продавав його молочним компаніям.

Співробітницю найбільш високого рангу, яка проходила у справі про меламін, – члена ради директорів Sanlu Тянь ВЕНЬХУА (Tian Wenhua) – було засуджено до довічного ув`язнення. Таке ж покарання отримали двоє співробітників-чоловіків, зокрема 24-річний Чжан ЯНЬЧЖАН (Zhang Yanzhang), який працював разом із Чжан ЮЙЦЗЮНЕМ.