Українці у французьких бутиках витрачають більше, ніж росіяни

Українці за рівнем індивідуальних витрат у модних бутиках Франції випереджають громадян однієї із найбільших світових економік Китаю та правонаступника СРСР – Росії.

Про це свідчать дані Global Refund, повідомляє Reuters.

У минулому році громадяни України, котра займає 45 місце за розміром ВВП у світі, у французьких бутиках витратили на близько 40% більше за китайців та росіян, економіка яких займає, відповідно, 3 місце та 8 місце.

«В індивідуальному розряді поза конкуренцією українські туристи – індивідуальний кошик видатків яких становить 1,481 євро на особу в порівнянні із 1,071 євро у представників Піднебесної. Серед росіян цей показник зменшився на 7,7% до 1,055 євро”, - відзначив Reuters.

Водночас, за загальними витратами з першого місця громадян 140 мільйонної Росії потіснив Китай, який зі своїми 1,3 мільярдами населення в минулому році за рівнем експорту випередив традиційного лідера Німеччину.

У минулому році китайці витратили у французьких бутиках 155 мільйонів євро, що майже на 50% більше за показник 2008 року та становить 15% усіх витрачених грошей туристами у Франції в 2009 році.

Росіяни, які в 2008 році були лідерами, витратили 112 млн. євро.

Третє місце посіли японці, які залишили у французьких бутиках 99 млн. євро.

За даними Global Refund, котра займається поверненням податку ПДВ іноземних туристам, „нові китайці” найчастіше купували модний одяг та аксесуари, росіяни – дорогоцінності та парфуми.

Українці купували „модні товари”, дорогоцінності та вироби із шкіри.

Global Refund відзначає, що іноземні багаті туристи допомогли французьким рітейлерам в умовах світової фінансової кризи, котра призвела до значного спаду продажів.

У повідомленні Reuters не було даних, яке місце в загальному заліку зайняли громадяни 46-мільйонної України.