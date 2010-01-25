У Павлограді ліквідували підпільний цех з виробництва горілки

У Павлограді Дніпропетровської області співробітники податкової міліції припинили діяльність підпільного цеху з виготовлення фальсифікованої горілки.

Про це УНІАН повідомив прес-офіцер управління податкової міліції ДПА в області Олександр ГРОМАДСЬКИЙ.

Інформація щодо існування підпільного виробництва надійшла до податківців від працівників місцевих лікарень, які скаржилися на збільшення кількості постраждалих від отруєння неякісними горілчаними виробами.

Підпільне виробництво організував у гаражі в центрі Павлограда 27-річний місцевий житель.

Виробнича лінія була здатна виготовляти понад 100 пляшок горілки на добу. Виготовлена алкогольна продукція реалізовувалась у місцях стихійної торгівлі Павлограда.

Під час обшуку з незаконного обігу вилучили майже 1000 пляшок готової продукції, інгредієнти та обладнання для виготовлення горілки.

Згідно з висновком експертизи, рідина що знаходилася у пляшках, мала хімічні речовини, які становлять загрозу для здоров`я людей.

Слідчим відділом податкової міліції порушено кримінальну справу за ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів).