Севастополь залишився без тепла
У квартирах менше 12 градусів
Севастополь у понеділок залишився без теплопостачання та гарячої води.
Причиною відключення тепла та води міські комунальні служби називають низький тиск газу у міській опалювальної системи.
Ситуація посилюється тим, що місто з населенням майже 500 тисяч осіб занесене снігом, транспорт напівпаралізований через те, що комунальні служби не очищають дороги.
При цьому міська адміністрація Севастополя відмовляється від коментарів з приводу відсутності тепла в міських квартирах.
Раніше голова севастопольської адміністрації Сергій КУНІЦИН висловлював побоювання щодо великих боргів населення перед компанією "Севтеплоенерго", яка постачає газ в міські котельні.
Незважаючи на те, що військові частини Чорноморського флоту мають автономні котельні і не залежать від міста, в квартирах моряків температура не піднімається вище 12 градусів тепла.
Температура повітря в місті в понеділок опустилася до мінус 16 градусів Цельсія.
Нагадаємо, температура в Україні продовжує падати. Так у вівторок в Україні - до -34 градусів.