Севастополь залишився без тепла

Севастополь у понеділок залишився без теплопостачання та гарячої води.

Причиною відключення тепла та води міські комунальні служби називають низький тиск газу у міській опалювальної системи.

Ситуація посилюється тим, що місто з населенням майже 500 тисяч осіб занесене снігом, транспорт напівпаралізований через те, що комунальні служби не очищають дороги.

При цьому міська адміністрація Севастополя відмовляється від коментарів з приводу відсутності тепла в міських квартирах.

Раніше голова севастопольської адміністрації Сергій КУНІЦИН висловлював побоювання щодо великих боргів населення перед компанією "Севтеплоенерго", яка постачає газ в міські котельні.

Незважаючи на те, що військові частини Чорноморського флоту мають автономні котельні і не залежать від міста, в квартирах моряків температура не піднімається вище 12 градусів тепла.

Температура повітря в місті в понеділок опустилася до мінус 16 градусів Цельсія.

Нагадаємо, температура в Україні продовжує падати. Так у вівторок в Україні - до -34 градусів.

ТСН