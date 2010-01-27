У Тернополі рятувальники створили для безпритульних пункт харчування

У Тернополі у зв’язку із різким похолоданням рятувальники створили для безпритульних пункт харчування та обігріву.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник міського управління МНС Богдан БЕРЕЗА, пункт на час сильних морозів діятиме у парку ім. Шевченка на базі вантажного автомобіля, обладнаного вагоном, всередині якого є освітлення, опалення та електропостачання.

У причіпному вагоні на колесах розміщено столи, стільці, є електрочайник та посуд.

«Ми забезпечуватимемо бездомних людей гарячим чаєм, канапками, а волонтери благодійного фонду «Карітас» привозитимуть сніданок, обід та вечерю», - повідомив Б.БЕРЕЗА.

За його словами, діятиме пункт харчування і обігріву цілодобово. Біля автомобіля постійно чергуватимуть міські рятувальники, які у разі необхідності зможуть викликати «швидку» чи надати іншу допомогу відвідувачам пункту.

«Через сильні морози в області вже були випадки загибелі людей, тому ми намагаємось запобігти виникненню подібних ситуацій в місті», – наголосив Б.БЕРЕЗА.