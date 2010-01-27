Українці у 2010 році найбільше хочуть розвитку
12:08, 27 січня 2010Права споживачів
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На другому місці – спокій
“Споживчі новини” запитали читачів, чого вони найбільше прагнуть у новому 2010 році.
Виявилось, що найбільше люди хочуть розвитку. За це проголосували 43,7% опитаних. На другому місці спокій – 22,1%.
Третю сходинку займає результат – 19,9%. Змін прагнуть 11,9% опитаних. Найменше людей цікавить новизна (1,3%) та вчинки (1,2%).
В опитування взяла участь 1 тис. осіб.
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