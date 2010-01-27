Українці у 2010 році найбільше хочуть розвитку

“Споживчі новини” запитали читачів, чого вони найбільше прагнуть у новому 2010 році.

Виявилось, що найбільше люди хочуть розвитку. За це проголосували 43,7% опитаних. На другому місці спокій – 22,1%.

Третю сходинку займає результат – 19,9%. Змін прагнуть 11,9% опитаних. Найменше людей цікавить новизна (1,3%) та вчинки (1,2%).

В опитування взяла участь 1 тис. осіб.