У Росії рівень безробіття знизився до 8,2%

У Росії рівень безробіття до кінця 2009 року знизився до 8,2%.

Про це УНІАН повідомили у Федеральній службі статистики РФ.

«Рівень безробіття, обчислений як відношення чисельності безробітних до чисельності економічно активного населення, в грудні 2009 року становив 8,2%», - говориться в повідомленні Росстату.

Повідомляється, що чисельність економічно активного населення в РФ віком 15-72 роки (зайняті + безробітні) в грудні 2009 р. становила 75,4 млн. осіб, або більше 53% від загальної чисельності населення країни.

У чисельності економічно активного населення 69,2 млн. осіб класифікувалися як зайняті економічною діяльністю і 6,2 млн. осіб - як безробітні із застосуванням критеріїв Міжнародної організації праці (тобто не мали роботи або доходного заняття, шукали роботу і були готові приступити до неї в обстежуваний тиждень).

Порівняно з листопадом 2009 року, чисельність зайнятого населення знизилася на 159 тис. осіб, або на 0,2%, чисельність безробітних збільшилася на 42 тис. осіб, або на 0,7%. «Зниження зайнятості і збільшення безробіття в грудні пов`язане з впливом чинника сезонності», - відзначають в Росстаті.