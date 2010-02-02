На Тернопільщині заборгованість із зарплати зросла на 53,5%

У Тернопільській області заборгованість із заробітної плати за 12 місяців 2009 року зросла на 53,5% - до 13,406 млн. грн.

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні статистики, з них 6,404 млн. грн. заборгували своїм працівникам економічно активні підприємства, 4,748 млн. грн. - економічно неактивні, 2,253 млн. грн. - підприємства-банкрути.

Відсутні борги у сфері фінансової діяльності, діяльності готелів та ресторанів, а також у галузі освіти.

Найбільша заборгованість працівникам Тернополя – 4,023 млн. грн., Збаразького району - 1,28 млн. грн., Зборівського – 1,197 млн. грн., Тернопільського – 881,4 тис. грн. Найменша ж заборгованість – у Шумському районі (46,9 тис. грн), Підволочиському районі (72,2 тис. грн.) та Борщівському (145,8 тис. грн.).