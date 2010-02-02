В 2009 році українці скоротили виробництво молока

В Україні за підсумками 2009 року виробництво рідкого обробленого молока скоротилося на 4,3% порівняно з 2008 року – до 758 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, в грудні 2009 року було вироблено 59,3 тис. тонн молока, що на 3,1% більше, ніж у листопаді 2009 року, і на 0,3% менше, ніж у грудні 2009 року.