Вимогам НД не відповідало 34,3% дитячих молочних консервів

Протягом 2009 року служба державного нагляду Держспоживстандарту України перевірила на відповідність вимогам стандартів, норм і правил 163,8 туб молочних консервів для дитячого харчування (1 туб – 1000 умовних банок консервів, вага однієї умовної банки становить близько 350 г) загальною вартістю 631,8 тис. грн. З них не відповідало вимогам нормативної документації (НД) 56,27 туб продукції вартістю 225,75 тис. грн. (34,3% перевіреної продукції).

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

За повідомленням, на 21 з 40 перевірених у 2009 році підприємств встановили порушення.

Найбільш поширеними порушеннями були невідповідність фізико-хімічних та органолептичних показників, а також – правил маркування споживчого пакування.

Загалом, за результатами державного нагляду протягом 2009 року було заборонено реалізацію 16 партій продукції у Черкаській, Херсонській, Харківській, Полтавській, Київській, Львівській, Кіровоградській, Запорізькій, Івано-Франківській, Донецькій областях та в АР Крим; видано 3 приписи про заборону реалізації всієї продукції на підприємствах Херсонської, Харківської та Полтавської областей; за реалізацію неякісної продукції видано 17 постанов про накладання штрафів на загальну суму 23,173 тис. грн. на підприємців Херсонської, Хмельницької, Чернігівської, Черкаської, Полтавської, Луганської, Кіровоградської та Донецької областей.