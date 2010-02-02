У Черкаській області кількість безробітних збільшилася майже на 5%

Кількість незайнятих громадян у Черкаській області, які перебували на обліку в державній службі зайнятості, за грудень 2009 року збільшилася на 4,7% і становила на 1 січня 2010 року 26,5 тис. осіб.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Черкаської області.

Офіційний статус безробітного на вказану дату одержали 96,9% незайнятих громадян, з них 77,1% одержували допомогу з безробіття. Серед безробітних кожен другий раніше був робітником, кожен третій - службовцем, кожен п`ятий не мав професійної підготовки. Рівень зареєстрованого безробіття загалом по області за грудень 2009 року збільшився на 0,2% і на 1 січня 2010 року становив 3,4% населення працездатного віку (3,7% - у сільській і 3,1% - у міській місцевості). Збільшення показника відбулося за рахунок населення сільської місцевості (на 0,5%).

За сприяння державної служби зайнятості в грудні 2009 р. було працевлаштовано 1 тис. 279 осіб, що на 17,2% менше, ніж у листопаді 2009 р. Серед працевлаштованих незайнятих осіб жінки становили 55%, а молодь у віці до 35 років - 46%. Рівень працевлаштування незайнятих громадян у грудні 2009 р. порівняно з листопадом 2009 р. зменшився на 1,1% і становив 4,1%.

З Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування на випадок безробіття в грудні 2009 р. на допомогу з безробіття було витрачено 17,9 млн. грн. Середньооблікова кількість безробітних, які її одержували впродовж вказаного місяця, становила 27,9 тис. осіб. Середній розмір допомоги в грудні 2009 р. становив 642,12 грн., що на 13,7% менше встановленого розміру мінімальної заробітної плати (744 грн.).