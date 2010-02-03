В Україні виробництво жирних сирів знизилося на 3,4%

В Україні виробництво жирних сирів за підсумками 2009 року становило 227 тис. тонн, що на 3,4% менше, ніж у 2008 році.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у грудні 2009 року виробництво жирних сирів становило 14,1 тис. тонн, що на 0,2% менше, ніж у листопаді 2009 року, і на 9,1% менше, ніж у грудні 2008 року.

Як повідомляв УНІАН, у 2008 році виробництво жирних сирів в Україні становило 248 тис. тонн, що на 1,4% більше, ніж у 2007 році. У 2007 році виробництво жирних сирів зросло порівняно з 2006 роком на 13,1% – до 244 тис. тонн.

За оцінками експертів, в Україні місткість внутрішнього ринку сирів становить 90-115 тис. тонн у фізичному вираженні.