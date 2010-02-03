На Херсонщині та Одещині знеструмлено 11 населених пунктів
11:07, 03 лютого 2010Права споживачів
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Через складні погодні умови
Внаслідок ускладнення погодних умов і через спрацювання автоматичних систем захисту ліній електропередач знеструмлено 11 населених пунктів у двох областях: у Херсонській – 9 та в Одеській – 2.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, електрику відновлюють бригади обленерго.
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