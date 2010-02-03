На Херсонщині та Одещині знеструмлено 11 населених пунктів

Внаслідок ускладнення погодних умов і через спрацювання автоматичних систем захисту ліній електропередач знеструмлено 11 населених пунктів у двох областях: у Херсонській – 9 та в Одеській – 2.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, електрику відновлюють бригади обленерго.