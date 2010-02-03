На Кіровоградщині засудили жінку за виробництво небезпечної горілки

На Кіровоградщині Знам`янський міськрайонний суд засудив до 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном 3 роки жінку, яка займалась виробництвом фальсифікованої алкогольної продукції, небезпечної для здоров’я.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі ДПА в області.

В ході досудового слідства встановлено, що жінка, не будучи приватним підприємцем та не маючи ліцензії на право роздрібної реалізації алкогольних напоїв, організувала масове виробництво у себе вдома. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, продукція містила вдвічі більшу за встановлену норму концентрацію сивушних масел і становила загрозу для здоров’я і життя людей.

Жінку визнано винною у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання та збут підакцизних товарів).