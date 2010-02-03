Акцизна політика 2009 дає підстави для підвищення акцизу на сигарети

Успіх акцизної політики в 2009 році дає підстави для подальшого підвищення акцизних ставок на сигарети з метою їх наближення до ставок Європейського Союзу.

Таку думку на прес-конференції в УНІАН висловив завідувач відділу з боротьби з тютюном Українського інституту стратегічних досліджень при Міністерстві охорони здоров`я України Костянтин КРАСОВСЬКИЙ.

За словами начальника управління адміністрування акцизного збору Державної податкової адміністрації України Юрія МАРЧЕНКО, в 2009 році від акцизного збору на вітчизняні та імпортовані сигарети до бюджету надійшло 9,06 млрд. грн., тоді як за 2008 рік – 3,5 млрд. грн. Він зазначив, що різке збільшення надходжень обумовлене підвищенням акцизних ставок, а також падінням виробництва сигарет минулого року на 11%.

Водночас, начальник відділу методології Управління адміністрування акцизного збору ДПАУ Любов МІГУНОВА відзначила, що в Україні також необхідно оподатковувати тютюнову сировину. «В українському законодавстві на сьогодні відсутні норми контролю виходу продукції, а нульова ставка на тютюнову сировину, що ввозиться до України, може призвести до виготовлення фальсифікованої продукції. І надходження до бюджету можуть зменшитися у зв`язку зі зростанням тіньового обороту», – сказала вона, зазначивши, що в 2009 році обсяг імпорту тютюнової сировини до України збільшився порівняно з минулими роками.

Л.МІГУНОВА зазначила, що напрям такої продукції ніхто не відстежує, внаслідок чого вона може бути використана для нелегального виробництва. Тому, за її словами, в Україні необхідно встановити ставку на тютюнову сировину на рівні половини діючої ставки на сигарети і ввести контроль за випуском продукції.