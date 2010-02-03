Одеса стала найбільш комфортним містом для проживання

На сьогодні серед великих міст України найбільш комфортним для проживання є Одеса.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН директор аналітично-дослідницького центру «Інституту міста» Олександр СЕРГІЄНКО, який презентував результати проведеного організацією аналітичного дослідження “Краще місто України”.

Оцінка комфортності здійснювалась за 17 статистичними показниками. Вивчались лише великі міста з населенням понад 670 тис.: Дніпропетровськ, Донецьк, Київ, Одеса, Кривий Ріг, Харків, Львів.

Для оцінки бралися, зокрема, показники: демографічні – народжуваність, смертність, шлюби, розлучення; житлові умови населення (скільки квадратних метрів припадає на одного члена сім’ї, скільки житла будується, який рівень житло-комунальних платежів); щодо освіти – забезпечення школами та дитячими садками; щодо розвитку міського еклектротранспорту, тобто екологічно-чистий і який має чіткий кілометраж та найбільш точну статистику перевезень, ніж автотранспорт; показники соціальної напруги – безробіття і злочинність; рівень екології – шкідливі викиди і заліснення територій.

“В результаті дослідження доведено, що Одеса є найбільш комфортним, безпечним містом для життя з огляду на умови проживання населення. На другому місці - Київ. І на третьому – Дніпропетровськ”, - підсумував О.СЕРГІЄНКО результат дослідження після демонстрації графіків рейтингу названих семи міст за кожним з визначених показників.

Наступними у рейтингу в порядку зниження комфортності стали: Кривий Ріг, Львів, Харків, Донецьк, Запоріжжя.

На переконання О.СЕРГІЄНКА, Одеса зуміла створити найкращі умови для проживання своїх громадян завдяки розумній політиці міської влади та ефективному використанню коштів бюджету міста.

Зокрема, як приклад він навів актуальну ситуацію з прибиранням снігу: “Я був біля нашого Оперного театру в Києві два дні тому. Національна опера України вся лежить завалена льодом і снігом! А вчора в Інтернеті побачив фотографію Одеського оперного театру - там чисто, прибрано, сніг лежить, але прибраний. Тротуари розчищені. Ось вам простий наочний приклад. Для того, щоб прибрати сніг з міста не потрібно бути лауреатом Нобелівської премії, треба чітко дати команду, забезпечити пальним та вигнати машини на чистку в першу ж ніч...”

У свою чергу присутній на прес-конференції член Науково-експертної ради «Інституту міста» Володимир ЧЕКМАРЬОВ, один з авторів нинішнього Генплану столиці, наголосив, що саме Київ повинен був би займати перше місце в зазначеному рейтингу, водночас через “спонтанні рішення” нинішнього керівництва міста щодо проблем, що виникають, столиця вже два роки як майже зупинила свій розвиток, а звідси й втрата найвищих показників для проживання.

“Є Генеральний план, який розписаний по роках. Є програма інженерно-технічного забезпечення. Через 3 роки – 2012 рік – це рубікон розвитку Києва, бо буде відбуватися серйозний спортивний захід. Але чую зараз тільки одне: ми розробимо новий Генплан і згідно з ним ми будемо розвиватися. Пізно, панове! Треба сьогодні взяти наш Генеральний план, який діє до цього часу і виконувати його, зробивши коригування. Іншого шляху немає ”, - переконаний В.ЧЕКМАРЬОВ.

При цьому, на його думку, не треба чекати допомоги від держави, а спрямувати кошти міського бюджету саме на виконання існуючого Генплану.

Говорячи про результати презентованого дослідження В.ЧЕКМАРЬОВ звернув увагу, що в розрахунки показників по Києву бралось 2 млн. 722 тис. населення столиці.

“А то я чув від мерії, що 5 млн. населення. Не доведи Боже, щоб мій колега взяв ці 5 млн., то Київ був би на самому останньому місці після Житомира”, - додав В.ЧЕКМАРЬОВ.

“Сьогодні треба зробити програму по кожній сфері. Ці програми в нас напрацьовані (згідно з діючим Генпланом - УНІАН) і по них працювати. І тоді ми скажемо, що Київ є на першому місці”, - наголосив фахівець.