Ющенко підписав закон щодо сміття

Президент України Віктор Ющенко підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері поводження з відходами».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня Верховна Рада України ухвалила закон, яким внесено зміни до Кодексу «Про адміністративні правопорушення», законів «Про відходи», «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про міліцію».

Відповідно до закону, з метою покращення впорядкування населених пунктів, раціонального використання вторинних ресурсів, зменшення загрози санітарному й епідемічному благополуччю населення вводиться роздільний збір побутових відходів.

Роздільний збір побутових відходів здійснюється їх власниками згідно з методикою організації роздільного збору побутових відходів, яка затверджується Міністерством із питань ЖКХ.

Захоронення побутових відходів дозволяється лише на спеціально обладнаних для цього полігонах/звалищах за наявності дозволу відповідних органів місцевого самоврядування.

Забороняється термічна обробка (спалювання) побутових відходів без попереднього сортування.

При цьому невиконання вимог до поводження з відходами під час їх збору, перевезення, зберігання, обробки, утилізації, знищення, видалення й захоронення тягне за собою накладення штрафу на громадян від 50 до 100 (раніше від 1 до 5) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадовців - від 50 до 150 (раніше від 5 до 8) не оподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Закон також уточнює термінологію у сфері поводження з відходами у напрямку її наближення до європейської.