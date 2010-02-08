Nemiroff в 2009 р. збільшив виробництво на 6,5%
До 8,2 млн. дал.
Компанія Nemiroff, один з найбільших виробників алкогольних напоїв, за підсумками 2009 року збільшила обсяг виробництва продукції на 6,5% порівняно з 2008 роком – до 8,2 млн. дал напоїв.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.
Повідомляється, що на внутрішньому ринку обсяги продажу напоїв ТМ Nemiroff зріс на 10,5% - до 4,4 млн. дал. У грошовому виразі обсяг продажу на внутрішньому ринку зріс на 30% - до 1,34 млрд. грн.
Зростання обсягів продажу продукції компанія Nemiroff за зазначений період у Росії становило 7,2% (3 млн. дал). Лідером щодо зростанню обсягів продажу стала Польща, де було реалізовано продукції на 17% більше порівняно з результатом минулого року.
Довідка УНІАН. Nemiroff Холдинг – один з найбільших виробників алкогольної продукції в Україні, продукція якого поставляється до 55 країн світу.
У структуру холдингу входять Керуюча компанія Nemiroff, Українська горілчана компанія Nemіroff, Дочірнє підприємство (ДП) «Алко Інвест», Торговельне представництво Nemіroff у Росії і Торговельне представництво Nemіroff у Польщі, а також Nemiroff International з штаб-квартирою у Будапешті (Угорщина).
Виробничі потужності компанії: 2 лікеро-горілчаних заводи, розташовані в місті Немирів (Вінницька область, Україна). Розлив продукції у Росії здійснюється на потужностях ВАТ «Лікеро-горілчаний завод «Ярославский» (входить до ФДУП «Росспиртпром»).
Асортиментний портфель продуктів під міжнародним брендом Nemіroff нараховує 27 позицій.