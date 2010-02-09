У Кіровограді готуються до можливого весняного паводку

Міський голова Кіровограда Володимир ПУЗАКОВ дав завдання комунальним службам готуватись до можливого весняного паводку, а саме: максимально задіяти техніку для прибирання і вивезення снігу з вулиць обласного центру.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне доручення мер озвучив на засіданні виконкому Кіровоградської міськради.

За словами В.ПУЗАКОВА, для Кіровограда загроза паводку стане серйозною, коли почне танути сніг. Лише минулого тижня, за інформацією метеорологів, в місті випало 150% місячної норми снігу, у лютому очікуються нові снігопади, а весну прогнозують теплу і ранню. Середня висота сніжного покриву в Кіровограді становить майже півметра.

Міський голова також доручив створити на базі комунального підприємства з утримання шляхів спеціалізовану бригаду, яка вестиме цілодобове спостереження за рівнем води в водоймах міста та здійснюватиме безпечний пропуск паводкових вод річок Інгулу і Сугоклеї.