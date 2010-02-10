У Мелітополі виявили підпільний ювелірний магазин

У Мелітополі Запорізької області співробітники податкової міліції виявили підпільний ювелірний магазин і вилучили ювелірні вироби на суму понад 2 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у штабі управління Податкової міліції ДПАУ в Запорізькій області, підпільний ювелірний магазин було організовано жителем Запоріжжя 1962 р.н.

"Реалізація ювелірних виробів здійснювалася без дозволів на розміщення об`єкту торгівлі та інших документів, необхідних для ведення подібної діяльності. В ході огляду приміщень виявлено й вилучено 2 191 одиниця ювелірних виробів із дорогоцінних металів вагою 6 758,11 г на загальну суму 2 млн. 283,7 тис. грн.", - повідомили в штабі.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи.