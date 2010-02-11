"Тернопільстандартметрологія" забракував 7% перевіреної продукції

Інспектори державного нагляду ДП «Тернопільстандартметрологія» у січні 2010 р. перевірили 8 підприємств області на додержання вимог стандартів, норм та правил. У цілому вартість перевіреної продукції перевищила 100 тис. грн. За результатами перевірок видано 4 приписи про заборону реалізації 5 нестандартних партій продукції загальною вартістю понад 7 тис. грн. У цілому ж порушення вимог до якості продукції виявлено у 6 випадках. Загальна сума штрафів, застосованих до всіх порушників, склала 7,7 тис. грн. Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту.

Зазначається, що 5 із зазначених перевірок були здійснені на малих підприємствах Тернопільської області. Перевірялися хліб, хлібобулочні та ковбасні вироби. За результатами контролю на 4 з них виявлені порушення, що стосувалися переважно вад маркування (відсутність маркування на пакуванні, склад продукту вказаний не в порядку переваги складників, не вказана дата виготовлення). Загальна вартість перевіреної продукції на малих підприємствах перевищила 10 тис. грн. З них забракованими виявилися товари на суму близько 5 тис. грн. Сума застосованих штрафів до підприємств малого бізнесу склала 6,4 тис. грн. Видано 2 приписи про заборону реалізації 3 партій продукції та 5 приписів про заборону реалізації всієї продукції 6 найменувань. Загалом, матеріали перевірок свідчать про те, що переважна кількість порушень виявлена саме на малих підприємствах, де контроль дотримання технологічних процесів і якості продукції нижчий та не відповідає вимогам НД.