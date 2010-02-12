У Закарпатті затвердили граничний розмір плати за проживання в гуртожитках. Про це кореспонденту УНІАН повідомили в управлінні інформації та зв’язків із громадськістю Закарпатської облдержадміністрації.

Як йдеться у повідомленні, розпорядження «Про затвердження граничних розмірів плати за проживання в гуртожитках» підписав голова Закарпатської облдержадміністрації Олег ГАВАШІ.

Згідно з цим документом, за проживання в гуртожитках (крім студентських) громадян України, осіб без громадянства та іноземців, які займають приміщення, що знаходяться у спільному користуванні кількох осіб, і які не перебувають у сімейних відносинах, встановлено граничний розмір плати за одне ліжко-місце за місяць у розмірі 165,29 грн.

В управлінні також уточнюють, що власне суму за ліжко-місце в розмірі 165,29 зніматимуть в зимовий період, і ця сума включає витрати на опалення. Відповідно у неопалювальний період оплата становитиме 82,76 грн. Вказана сума вже включає ПДВ.

Розпорядження набуває чинності від моменту опублікування в ЗМІ.