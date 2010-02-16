«ВААІД Kyiv Automotive Show 2010» відбудеться в травні

Четверта спеціалізована виставка офіційних автомобільних імпортерів і ділерів України «ВААІД Kyiv Automotive Show 2010», ініціатором і організатором проведення якої є Всеукраїнська асоціація автомобільних імпортерів і ділерів (ВААІД), пройде 24-30 травня 2010 року у виставковому центрі «КиївЕкспоПлаза».

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН президент ВААІД, генеральний директор компанії «ВААІД-експо» Станіслав ЩЕРБИНА.

За його словами, головною «родзинкою», яка лягла в основу гасла автошоу 2010 року, стануть численні прем`єри світового автопрому.

У свою чергу, виконавчий директор «ВААІД-експо» Олег ЛИТВ’ЯК зазначив, що, намагаючись організувати автомобільну експозицію відповідно до міжнародних стандартів проведення світових автошоу, організатори запропонували учасникам оновлену концепцію розміщення і забудови стендів. Новий вигляд автосалону в 2010 році буде досягнутий завдяки дотриманню цілісності архітектури загальної побудови експозиційного простору. При цьому такий підхід до забудови виставки дозволить зберегти унікальність представлення кожного автобренду на високому естетичному рівні і водночас провести автосалон при значно меншому бюджеті.

На сьогодні свою участь у виставці підтвердили наступні члени ВААІД: «Єврокар» (Skoda, Seat), «АВТ Баварія» (BMW, MINI, Rolls Royce), Група компаній «АІС» (Geely, SsangYong, ГАЗ), «Субару Україна» (Subaru), «Рено Україна» (Renault), Citroen, Peugeot, «Італавто» (Fiat, Alfa Romeo, Lancia), «Модена Авто» (Maserati), Автомобільна група «ВІПОС» (Bentley, Lamborghini, Ferrari, Spayker), Автомобільна група Cadillac, Chevrolet, Hummer, «Хонда Україна» (Honda), «НІКО» (Mitsubishi).

Також С.ЩЕРБИНА зазначив, що паралельно з «ВААІД Kyiv Automotive Show 2010» планується проведення виставки автотехсервісу і вантажних автомобілів.

Перші два дні (24 і 25 травня) організатори виставки відводять під прес-дні.

Довідка УНІАН. Компанія «ВAAІД-експо» заснована з метою організації і проведення щорічної виставки офіційних автомобільних імпортерів і ділерів України. Перша виставка автомобільних імпортерів і ділерів України пройшла 1-4 червня 2006 року під назвою Automotіve Ukraіne`2006. Друга виставка проходила з 18 по 22 травня 2007 року під назвою «ВААІД Kyiv Automotive Show 2007».

ВААІД – Всеукраїнська асоціація автомобільних імпортерів і ділерів, заснована 19 травня 1999 року. На даний момент асоціація налічує 114 членів.

Виставковий комплекс «КиївЕкспоПлаза» – один із сучасних виставкових центрів України, є повноправним членом UFІ (у категорії "виставковий центр"). Відкрита виставкова площа становить 27,2 тис. кв. м, закрита виставкова площа у трьох павільйонах – 28 тис. кв. м.