Ялта відзначить свято вулиці Рузвельта
Торт, конкурси, змагання...
Свято вулиці, названої на честь 32-го президента Сполучених Штатів Америки Франкліна Рузвельта, відзначать у Ялті 20 лютого.
«Уп`яте в Ялті пройде свято однієї вулиці - унікальної вулиці, тому що в Україні, та і у всьому СНД, немає вулиці, названої на честь президента США Франкліна Делано Рузвельта», - йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби мерії.
Цього року вулиці Рузвельта виповнюється 50 років. «Постановою Ради міністрів Української РСР 31 березня 1960 року вулицю Бульварну в Ялті перейменували на вулицю Франкліна Делано Рузвельта», - відзначили в мерії.
Учасники свята познайомляться з історією вулиці.
Заходи розпочнуться з покладання квітів до меморіальної дошки Рузвельта.
Для учасників півстолітнього ювілею передбачено «величезний святковий торт», конкурси, жартівливі змагання, виступи духового оркестру. Для дітей - розважальна програма.
На свято запросили представників іноземних посольств і консульств.
Рузвельт був у Ялті в лютому 1945 року.
65 років тому у Лівадійському палаці лідери країн антигітлерівської коаліції - СРСР, США і Великої Британії - Йосиф Сталін, Франклін Рузвельт та Уїнстон Черчилль погоджували військові плани союзних держав і принципи післявоєнного устрою Європи. Також Ялтинська конференція сформувала ідеологію ООН.