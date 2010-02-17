Держспоживстандарт забракував майже 4% перевіреного майонезу

Територіальні органи державного нагляду Держспоживстандарту України впродовж 2009 року перевірили 54,8 тонн майонезу на суму 131,4 тис. грн. Нормативній документації (НД) не відповідало 2,1 тонна продукції, що становить близько 4%, вартістю 21 тис. 666 грн. Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту.

Загалом було проведено 17 первинних перевірок, під час 10 із них встановлено порушення. Із загальної кількості порушень 90% стосувались невідповідності вимог до маркування та пакування, 10% – невідповідностей органолептичних показників.

Невідповідність перевіреної продукції вимогам НД стала можливою через незадовільний контроль продукції та через порушення технологічної дисципліни під час виробництва.

Порушення вимог за органолептичними показниками (за рідкою консистенцією продукту) фахівці Держспоживстандарту виявили під час перевірки 85 кг низькокалорійного столового майонезу "Салатний" вартістю 628 грн. на одному із підприємств Донецька. Власнику було видано припис про усунення виявлених порушень НД, приписи про заборону реалізації партії продукції. Також були застосовані штрафні санкції у розмірі 25% (3,5 тис. грн.) від вартості реалізованої нестандартної продукції. Складено протокол про адміністративне правопорушення.

За результатами проведених 2009 року перевірок якості майонезу на 3 підприємствах заборонена реалізація 9 партій продукції, видано 6 приписів про заборону реалізації всього товару на 3 підприємствах. За реалізацію неякісної продукції було застосовано 10 штрафів на загальну суму 22,3 тис. грн.