Останнім часом в Україні почав дешевшати цукор - приблизно на 50-70 коп. за кілограм. У великих торгових мережах ваговий цукор продають по 9,50-10,30 грн/ кг. Але зберігаються обмеження - до 5 кг в руки. Фасований коштує дорожче на 1-1,5 грн / кг, але його відпускають скільки завгодно.

Експерти пояснюють зниження цін трьома причинами: перша - пішов за квотами СОТ 2009-2010 року імпортний тростинний сирець, його вже завезено близько 50 тис. т, або близько 15% від квот, друга - спав ажіотаж серед покупців, третя - після порушення Антимонопольним комітетом розслідування про необґрунтоване зростання роздріб злегка впали ціни.

Голова Асоціації "Укрцукор" Микола Ярчук прогнозує, що з урахуванням імпорту (267 тис. т) і щомісячного споживання (150 тис. т) нам вистачить цукру до нового сезону (жовтень, коли цукрові заводи починають роботу), тому до травня ціни залишаться стабільними.

Лише в червні, коли почнеться сезон закруток, можливе зростання на 1-1,5 гривні. А директор департаменту харчової промисловості Мінагрополітики Юрій Кіщак стверджує, що на цукрозаводах знаходиться 55 тис. т цукру, в приватних господарствах ще 200 тис. т, які вони будуть змушені продати перед початком посівної, щоб купити насіння, паливо, добрива. А отже, можна говорити і про локальне зниження цін навесні.

Директор інформкомпаніі "ПроАгро" Микола Верницький незгодний: "На місяць ми споживаємо близько 170 тис. т цукру, а влітку ще більше, тому треба збільшувати квоти із завезення хоча б на 100 тис. т.

Справедлива ціна цукру - 9-9,20 грн, Але до травня, коли наш цукор майже закінчиться, можливий стрибок до 12 грн ".

Оптові поставки йдуть по 5,5-5,6 тис. / т, тому зменшити ціну в роздробі нижче 9 грн можна лише адміністративними методами, - вважають експерти.

Нагадаємо, раніше Українська аграрна конфедерація (УАК) прогнозувала, що ціни на цукор досягнуть максимального рівня в березні-квітні.