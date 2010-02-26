Держспоживстандарт перевірив рекламу
17:27, 26 лютого 2010Права споживачів
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Виявлено 3,5 тисяч порушень
Працівники регіональних управлінь у справах захисту прав споживачів впродовж 2009 року перевірили дотримання законодавства про рекламу у 36,6 тис. рекламоносіїв: 31,2 тис. об’єктів зовнішньої реклами, 4,1 тис. рекламних публікацій у друкованих ЗМІ та понад 1,3 тис. сюжетів на каналах телебачення і радіо. Про це УНІАН повідомила прес-служба комітету.
За результатами перевірок було виявлено 3,6 тисяч порушень. З них найбільше – у сфері зовнішньої реклами (3196 порушень), у друкованих ЗМІ – 324 та 34 – на телебаченні та радіо. Порушники законодавства про рекламу добровільно сплатили майже 590 тис. грн., через суд було стягнено штрафних санкцій на суму близько 390 тис. грн.
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