На Донеччині заборгованість із зарплат у січні зросла майже на 15%

У Донецькій області заборгованість із виплат заробітної плати (зокрема і на підприємствах-банкрутах, і на підприємствах, які призупинили діяльність) за січень 2010 зросла на 38,5 млн. грн., або на 14,5% і на початок лютого 2010 року в цілому по області становила 304,7 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики. Згідно з повідомленням, борги по зарплаті на економічно активних підприємствах протягом січня зросли на 41,3% і на 1 лютого становили 177,2 млн. грн., або 58% всієї заборгованості. 115 млн. грн. заборгованості припадає на підприємства-банкрути і 12,5 млн. грн. - на економічно неактивні підприємства.

Статистики відзначають, що у вугільній промисловості області заборгованість із виплати зарплат на 1 лютого становила 80,7 млн. грн., що на 20,5% більше, ніж місяць тому, а борги перед працівниками економічно активних вугільних підприємств зросли у 2,1 рази і становлять 45,7 млн. грн.

Крім вугільної промисловості, значною є заборгованість працівникам будівельних підприємств. Протягом січня вона зросла на 17,3% і на 1 лютого 2010 становила 64,5 млн. грн., зокрема, на економічно активні будівельні підприємства припадає 47,8 млн. грн., що на 25% більше порівняно з 1 січня.

У облстатуправлінні також констатували, що майже на третину збільшилися за місяць борги з виплати зарплат працівникам транспорту і зв`язку: на початок лютого вони становили 22,4 млн. грн., зокрема, заборгованість на економічно активних підприємствах цієї галузі зросла у 1,7 рази.