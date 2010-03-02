На Буковині подорожчав хліб соціальних сортів

В останній тиждень лютого на Буковині хліб так званих соціальних сортів подорожчав у середньому на 5-12%.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Держінспекції з контролю за цінами у Чернівецькій області, подорожчали популярні у населення сорти хліба. Причинами збільшення гуртово-відпускних цін на хліб став «ріст цін на борошно та зменшення збитковості виробництва даних видів хліба».

Загалом за останню декаду лютого у торговельній мережі Буковини хліб з борошна першого сорту подорожчав на 7,9% (з 3,54 до 3,82 грн.), хліб житньо-пшеничний – на 5,4% (з 3,35 до 3,53 грн.), хліб з борошна вищого сорту – на 11,4% (з 3,86 до 4,30 грн.). Гуртово-відпускні ціни на хліб підвищив ВАТ «Чернівецький хлібокомбінат», який є монополістом на ринку хлібопродуктів.

Окрім хліба, у торговельній мережі Буковини подорожчала крупа гречана (до 7,25 грн./кг) та соняшникова олія (до 10,97 грн./л).

На ринках області ціна на крупу гречану зросла на 5,1% (до 7,88 грн./кг), а також подорожчали капуста (до 5,21 грн./кг), морква (до 5,71 грн./кг;), буряк (до 5,65 грн./кг) та цибуля (до 6,20 грн. за кг). Водночас, подешевшали яловичина (до 39,40 грн./кг), свинина (до 40,20 грн./кг) та цукор (до 10,31 грн./кг).

Ріст цін на крупу гречану викликаний підвищенням гуртово-відпускних цін виробників, які розташовані за межами Буковини – в Хмельницькій, Вінницькій та Тернопільській областях. Подорожчання овочів у Держінспекції з контролю за цінами у Чернівецькій області пояснили «скороченням їх запасів за рахунок сезонного фактора».