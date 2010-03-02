Реальна заборгованість по зарплаті перевищує офіційні цифри удвічі

Реальна заборгованість по зарплаті в Україні перевищує офіційні цифри удвічі і складає більше 3,2 млрд. грн.

Як повідомили УНІАН в Національному форумі профспілок України, таку думку висловив голова НФПУ Мирослав ЯКИБЧУК, коментуючи дані Держкомстату про заборгованість по заробітних платах станом на 1 лютого (1,692 млрд. грн.).

«Якщо врахувати людей, які отримують «чорні» зарплати, і тих, кого відправили у відпустки за власний рахунок, то одержимо більше 3,2 млрд. грн. загальної заборгованості. Офіційна статистика відображає тенденції, але її цифри завжди сильно занижені», - переконаний М.ЯКИБЧУК.

Згідно з прогнозом профспілкових експертів, найближчим часом заборгованість по зарплатах зростатиме в бюджетній сфері та аграрному секторі, в якому спостерігається сезонне сповільнення економічних процесів.

Профспілки виступають за негайне вживання комплексних заходів для ліквідації заборгованості по зарплатах.

«Для вирішення проблем із заборгованістю нова влада повинна в першу чергу створити Фонд гарантування зарплат, за аналогією з Фондом гарантування банківських внесків. Цей Фонд забезпечить безперебійну виплату зароблених засобів працівникам підприємств, що знаходяться в кризовому стані, і банкротам», - вважає М.ЯКИБЧУК.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державного комітету статистики, в Україні заборгованість по виплаті заробітної плати з початку року збільшилася на 14,9%, і на 1 лютого 2010 р. склала 1,692 млрд. грн.