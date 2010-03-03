«Херсонстандартметрологія» забракувала 80% харчових продуктів

Фахівці ДП „Херсонстандартметрологія” у лютому цього року за результатами перевірок забракували 80,5% перевіреній харчовій продукції.

Як повідомили УНІАН, перевірили продуктів на суму 134,8 тис. грн., з яких заборонено до реалізації товарів на 108,56 тис. грн.

Наголошують, що серед перевірених товарних груп – борошно пшеничне, хліб і хлібобулочні вироби, вода питна, лікеро-горілчані вироби, свинина, м`ясопродукти, ковбасні вироби.

Серед найбільш поширених порушень – невідповідність продукції вимогам стандартів за органолептичними і фізико-хімічними показниками, незадовільна організація виробництва і контролю якості продукції, незадовільна організація контролю маркування транспортної тари, недоліки технологічної документації і ін.

За результатами перевірок, заборонили реалізацію 13 найменувань продукції і 5 партій, до підприємств застосовані штрафи на суму 8,9 тис. грн., притягнули до адміністративної відповідальності 8 посадовців.