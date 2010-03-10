Німці пересідають на велосипеди

Ожеледь, нарешті, вже позаду. На вулицях Берліна знову тисячі велосипедистів. Кількість прибічників двоколісного транспорту у німецькій столиці невпинно зростає. До 2016 року для них буде збудовано 16 нових маршрутів.

Працівник Управління з міського розвитку берлінського сенату Роланд ЯНЕРМАНН сам їздить на роботу велосипедом. Особистим чиновницьким прикладом він пропагує не лише екологічний захист Берліна, а й здоровий спосіб життя. 20 останніх років кількість велосипедистів в німецькій столиці постійно зростає, розповів Р.ЯНЕРМАНН. Лише минулого року, порівняно з 2008, любителів двоколісного транспорту стало на 6% більше. Цьогоріч загальна частка велосипедистів у дорожньому русі Берліна складатиме вже 15%.

Аби впорядкувати і краще організувати рух, на багатьох берлінських вулицях введено спеціальне маркування смуг для велосипедистів. «Особливо це стосується центру німецької столиці та його східної частини, де понад половина головних вулиць вже має такі смуги. Це дає учасникам руху низку переваг», - переконаний Р.ЯНЕРМАНН. Водночас, потужні туристичні кампанії для гостей німецької столиці створюють окремі спеціальні велосипедні маршрути, на яких працюють досвідчені велосипедні гіди.

“Німецька хвиля”