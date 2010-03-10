Торік з обігу вилучили неякісних ліків на суму понад 2,7 млн. грн.

Державною інспекцією з контролю якості лікарських засобів у 2009 році було виявлено та вилучено з обігу на території України 230 тис. 566 упаковок неякісних лікарських засобів на загальну суму 2 млн. 709 тис. 862 грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я з посиланням на інформацію Держлікінспекції.

Загалом торік Держлікінспекцією та територіальними державними інспекціями проведено 28 тис. 828 перевірок закладів охорони здоров’я (аптечних закладів, їх структурних підрозділів та лікувально-профілактичних закладів), перевірено 10 тис. 030 суб’єктів господарювання, які здійснювали діяльність з виробництва, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами та медичної практики (в частині медичного застосування лікарських засобів).

За результатами проведених перевірок надано 22 тис. 437 приписів про усунення виявлених порушень вимог законодавства щодо якості лікарських засобів та 13 тис. 286 приписів про заборону обігу лікарських засобів.

Крім того, до правоохоронних органів направлено 1 тис. 320 матеріалів перевірок, до місцевих органів виконавчої влади – 1 тис. 348 матеріалів перевірок. Винесено 3 тис. 668 постанов про адмінправопорушення вимог законодавства щодо якості лікарських засобів на суму 752 тис. 518 грн.